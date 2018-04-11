رئيس الدوما الروسي: تصريحات ترامب اليوم بشأن سوريا تقود العالم لـ«الرعب»

اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على "تويتر" اليوم، بشأن سوريا تقود العالم إلى الرعب حال تنفيذ التهديدات التي توعد بها عبر تغريداته.

وقال فاتشيسلاف، وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "لياقة" روسيا في التعامل مع مثل هذه التصريحات لا يدل على ضعفها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد اليوم عبر حسابه على "تويتر" بأن إدارته ستوجه ضربة إلى سوريا باستخدام "صواريخ جديدة وذكية"، وذلك ردا على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.