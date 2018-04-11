طارق الشناوي عن حذف أحد مشاهد أغنية «الدنيا ربيع»: تراجع مهين للفن

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على حذف قطاع الرقابة بالهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو» أحد مشاهد أغنية «الدنيا ربيع» للراحلة سعاد حسني، ضمن أحداث فيلم «أميرة حبي أنا»، بعد مرور 43 عامًا من عرضه.

وقال «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مع الإعلامي معتز الدمرداش، مساء الأربعاء، إن هذا القرار بمثابة تراجع مهين للفن بأيدي أشخاص ليس لديهم دراية بالفن، واصفًا إياه بأنه «كارثة».

وأشار إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الأفعال والقرارات، موضحًا أن هذا المشهد الذي تم حذفه ليس له أي علاقة بخدش الحياء.

وتابع أن هذا القرار هو اعتداء متعدد الأوجه ولم يعتد فقط على الفنانة الراحلة سعاد حسني إنما على كل من شارك في هذه الأغنية من تأليف وألحان وإخراج، مطالبًا بمسائلة «الوطنية للإعلام» بسبب التفكير الذي وصفه بالخاطئ في حذف المقطع.

وأوضح أن الهيئة قد أعلنت حذف أحد المشاهد الذي ظهرت فيه بطلة الفيلم على كتف أحد الشباب الموجود ضمن الفرقة الاستعراضية خلال غنائها الأغنية، بعد 43 عامًا من عرضه، معقبًا: «سيظل ذلك ورقة سلبية في حق ماسبيرو، التي لا تفكر إلا تحت قدميها، وإذا استمروا في هذه السياسية سيأتي يومًا ويُمنع الباليه أيضًا، نظرًا أنه هو الآخر يحتوي على مشاهد رقص يحمل فيها الراقص أحيانًا الراقصة»

وأعلن قطاع الرقابة بالهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، عن حذف أحد مشاهد أغنية «الدنيا ربيع»، التي جاءت ضمن أحداث الفيلم السينمائي «أميرة حبي أنا»، بعد مرور 43 عامًا من عرضه.

جدير بالذكر أن المشهد الذي تم حذفه من «أميرة حبي أنا»، من بطولة سعاد حسني، وحسين فهمي وسهير البابلي وعماد حمدي وكريمة مختار وسمير غانم، يستعرض وقوف بطلة الفيلم على كتف أحد الشباب الموجود ضمن الفرقة الاستعراضية أثناء غنائها أغنية «الدنيا ربيع».