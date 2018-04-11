الإمارات تعرب عن قلقها البالغ تجاه تطورات الأوضاع في سوريا

قالت الإمارات، إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع المتعلقة بسوريا وإخفاق مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ قرارات حاسمة تحمي الشعب السوري وتضع حدًا لاستخدام الأسلحة الكيماوية.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء إلى، أن دولة الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة القرارات والإجراءات، التي تضمن حماية وسلامة المدنيين، وتضع حدًا للعنف الذي انطوت عليه الأزمة السورية، كما تدعو إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم الآثم.

وأكدت دولة الإمارات على ضرورة تفعيل الدور العربي في المساعي الدولية المشتركة؛ للدفع قدمًا بآليات الحل السياسي، وتدعو مجددًا كافة الأطراف السورية للعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل فوري وتطبيق جميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبصورة خاصة قرار مجلس الأمن 2254 وبيان «جنيف 1».

وأوضحت دولة الإمارات مجددًا أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة السورية لحقن الدم السوري وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.