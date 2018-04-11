«فيتو روسي» ضد مشروع قرار أمريكي وإجهاض آخر برعاية موسكو حول «كيماوي سوريا»

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استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو»، الثلاثاء، ضد محاولة صاغتها الولايات المتحدة لإجراء تحقيق جديد يستهدف تحديد الجهة التى شنت الهجمات الكيماوية في سوريا.

وهذه هي المرة الـ12 التي تستخدم فيها موسكو حق النقض (الفيتو) لمنع وعرقلة صدور قرار ضد سوريا.

وصوتت 12 دولة لصالح مشروع القرار، في حين صوتت بوليفيا وروسيا ضد القرار وامتنعت الصين عن التصويت.

وسأل السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أعضاء المجلس الآخرين: "لماذا تحتاجون على هذه الآلية بعدما حددتم بالفعل الطرف المذنب قبل التحقيق؟".

وألقت الولايات المتحدة باللوم على الحكومة السورية وحليفتيها روسيا وإيران، في الهجوم الكيماوي الأخير المزعوم في سوريا.

وقال رجال الإنقاذ إن 43 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم يوم السبت الماضي على دوما آخر الضواحي التي يسيطر عليها المتمردون في العاصمة دمشق.

كما أحبط مشروع قرار ثان مدعوم من روسيا في مجلس الأمن الدولي، بشأن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن نص مشروع القرار "لا يحقق أي شيء" لأنه يدعو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء تحقيق، بينما أعلنت المنظمة بالفعل أنها سترسل بعثة تقصي حقائق إلى سوريا.

وأضافت هيلي أن المنظمة لديها تفويض بالفعل للقيام بذلك، إلا أن نص مشروع القرار الروسي يهدف إلى "إجهاض" التحقيق.

وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينيزا إن مشروع القرار "حسن النية".