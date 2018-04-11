أمير الكويت يعزي «بوتفليقة» في ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة عسكرية جزائرية، قرب مطار بوفاريك بولاية البليدة الجزائرية، والذي أسفر عن سقوط 105 ضحايا.

وأعرب أمير الكويت، خلال برقية العزاء، عن خالص عزائه لأسر الضحايا، سائلا الله تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ البلد الشقيق من كل مكروه.

كما بعث ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أعربا خلالهما عن تعازيهما بضحايا الحادث.