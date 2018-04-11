الوحدة يقسو على الجزيرة بثلاثية ويتأهل لقبل نهائي كأس الإمارات

صعد فريق الوحدة إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس رئيس الإمارات لكرة القدم، بعد تغلبه 3 / صفر على الجزيرة في دور الثمانية للمسابقة اليوم الأربعاء.

انتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدفين سجلهما سيباستيان تيجالي وبالازس جوجاك في الدقيقتين 26 و30 على التوالي.

في الشوط الثاني، عاد جوجاك لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث للوحدة وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 72.

يعتبر هذا الفوز هو الثالث لفريق الوحدة على الجزيرة في هذا الموسم، بعد أن تغلب عليه في بطولة دوري الخليج العربي وكأس السوبر.

جاءت البداية ساخنة وسريعة من الطرفين وسط أجواء جماهيرية رائعة من عشاق ومحبي الفريقين، الذين احتلوا مساحة كبيرة من مدرجات ملعب اللقاء.

تبادل لاعبو الفريقين الهجمات المتكررة بحثاً عن هدفٍ مبكر يريح الأعصاب، ولكن دون أن تفلح جهودهم في تحقيق المراد قبل أن يحصل البرازيلي رومارينيو دا سيلفا لاعب الجزيرة على أول بطاقة صفراء في الدقيقة 13.

ويخطئ أحمد راشد مدافع الوحدة في إعادة كرة قصيرة إلى حارسه محمد الشامسي، ليخطفها المهاجم علي مبخوت القريب منه إلا أنه سددها أيضاً ضعيفة لم يجد الحارس صعوبة في السيطرة عليها لتضيع فرصة تسجل أول هدف في المباراة في الدقيقة 17.

يأتي الدور أيضاً على مدافع الجزيرة مسلم فايز، الذي لم يتمكن من إبعاد الكرة من داخل المنطقة في الدقيقة 19 في ظل مضايقة المغربي مراد باتنا ليتدخل الحارس علي خصيف وينقذ الموقف.

بعد هذه الفرصة بسبع دقائق استثمر الأرجنتيني تيجالي الكرة، التي أهداها وهيأها له مدافع الجزيرة حارب السعدي ليتقبل الهدية ويسدد الكرة تجاه المرمى من داخل المنطقة لتصطدم بأسفل العارضة، معلنة عن أول أهداف اللقاء.

وتمكن جوجاك من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 30 من الكرة التي مررها له مراد باتنا.

دخل الفريقان إلى أرضية الملعب مع بداية الشوط الثاني بطموحات مختلفة، حيث كان الوحدة يسعى لزيادة غلته من الأهداف لمضاعفة محنة الجزيرة الذي كان يتطلع للعودة إلى أجواء المباراةـ ومعادلة النتيجة ثم البحث عن هدف الترجيح، إلا أن الوحدة كان الأقرب للتسجيل لكنه أهدر فرصة ثمينة بعد دقيقتين فقط من انطلاقة هذا الشوط.

ضغط الجزيرة بقوة على مرمى الوحدة بحثاً عن هدف تقليص الفارق ليرفع به معنويات لاعبيه، وكاد أن ينجح في مسعاه في الدقيقة 54 من هجمة سريعة إلا أنها ضاعت رغم أن المحاولة كانت من اللاعب علي مبخوت وهو على بعد خطوتين من المرمى، بعد أن رفض دفاع الوحدة السماح له بالنيل من شباكه.

أكمل جوجاك الثلاثية الوحداوية، عندما تلقى تمريرة من تيجالي، ليطلق قذيفة من خارج المنطقة سكنت الشباك.

أكمل الجزيرة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه خليفة الحمادي عقب تدخله بعنف على اللاعب طارق أحمد في الدقيقة 78، وتستمر الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة لينتهي اللقاء بفوز الوحدة بثلاثية نظيفة.