من المتوقع أن يحضر عشرات الآلاف من المشيعين، اليوم الأربعاء، قداسا جنائزيا في ستاد بجوهانسبرج للناشطة الراحلة المناهضة للتمييز العنصري، ويني ماديكيزيلا مانديلا، الزوجة السابقة لنيلسون مانديلا.

وكانت ماديكيزيلا مانديل، التي كانت شخصية صامدة في كفاح التحرير في جنوب إفريقيا والزوجة السابقة لأول رئيس ديمقراطي في البلاد، نيلسون مانديلا، قد توفيت الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 81 عاما، ومن المقرر أن يتم دفنها يوم السبت المقبل.

وكانت المناضلة من أجل الحرية وأيقونة الحركة النسوية، قد عانت كثيرا، في ظل نظام التمييز العنصري الوحشي، لكن على الرغم من تعرضها للضرب والحبس ومطاردتها بشكل مستمر من قبل الشرطة، بينما كان زوجها في السجن، لم يروعها ذلك على الإطلاق.

ومن المقرر أن يكون نائب الرئيس، ديفيد مابوزا، من بين هؤلاء الذين سيتحدثون في الحدث، الذي سيضم أيضا عرضا لفرقة «سويتان جوسبل».