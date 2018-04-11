روسيا اليوم: تغيير قواعد الطيران فوق «المتوسط» تحسبا لضربات محتملة ضد سوريا

ذكرت قناة «روسيا اليوم» أن شركات الطيران التي تسافر في رحلات جوية فوق البحر المتوسط تلقت إبلاغا باحتمال تغيير قواعد الطيران هناك بسبب ضربات محتملة على سوريا.

ونقلت «روسيا اليوم» عن مصدر وصفته بـ«المطلع» رفض ذكر اسمه قوله إن مركز إدارة العمليات في بروكسل أبلغ شركات الطيران باحتمال وجود ضرورة للمراجعة الإضافية لمسارات الطائرات والممرات الجوية في منطقة البحر المتوسط بسبب إمكانية تصعيد النزاع في سوريا وتوجيه ضربات على أهداف برية.

وأشارت القناة عن المصدر إلى أنه من المحتمل أن يجري خلال الساعات الـ72 المقبلة توجيه ضربات صاروخية إلى أهداف في سوريا، مشددا على أن هذه الإمكانية بمثابة تهديد محتمل للطيران المدني.