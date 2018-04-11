«هاآرتس»: تأهب في شمال إسرائيل تحسبا لرد إيراني على استهداف «التيفور السوري»

أفادت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الحدود الشمالية لإسرائيل تشهد حالة من التأهب وسط مخاوف من رد محتمل من جانب إيران أو حزب الله على استهداف مطار التيفور العسكري السوري، وكذلك تحسبا لضربة أمريكية محتملة ردا على الهجوم الكيماوي المفترض في دوما بالغوطة الشرقية.

يأتي التقرير بعد يوم واحد من تهديد مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، بالرد على الاعتداء على المطار، الذي أشارت تقارير إيرانية إلى مقتل سبعة إيرانيين فيه.

وكانت روسيا وسوريا أكدتا أن إسرائيل هي من قصف المطار.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن المجموعة الوزارية الأمنية ستعقد اجتماعا اليوم لبحث التوتر على الحدود الشمالية، مضيفة أن الأجهزة الاستخباراتية ستعطي خلال الاجتماع تقييماتها للتطورات الراهنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد أيضا ليوم جديد من الاحتجاجات الفلسطينية قرب السياج الحدودي في قطاع غزة، إلا أنه «يبذل جهودا، بمساعدة مصر، لتهدئة المزاج العام في القطاع».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، توسيع مساحة الصيد المسموح بها لصيادي غزة، وذكرت الصحيفة أن هذه «واحدة من الخطوات التي كان كبار مسؤولي حماس قد صرحوا مؤخرا بأن من شأنها تخفيف حدة التوتر».