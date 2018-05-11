قال حسين الشحات، لاعب المنتخب الوطني ونادي العين الإماراتي إنه حصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإماراتى هذا الموسم بعد منافسة شديدة مع العديد من نجوم المسابقة.



وأوضح الشحات: «لقد تفوقت على عمر عبدالرحمن «عمورى»، فهو نجم كبير هنا فى الإمارات، ويعد أفضل لاعب فى آسيا، وحصد جائزة أفضل لاعب محلى».



وتابع: «كما شملت المنافسة، اللاعب ماركوس بيرج هداف الدورى الإماراتى، وهو إنجاز تحقق بعد خمسة أشهر فقط من انضمامى للفريق، ويفرض على مسئولية كبيرة بعد انتقالى للعين بشكل نهائى».



وأضاف الشحات: «أتمنى الفوز بمزيد من الألقاب، لقد حققت الدورى والكأس إضافة إلى جائزة أفضل لاعب فى غضون 15 يوما فقط، والعين قادر على التأهل واستكمال مشواره فى البطولة الآسيوية».





وتُوج حسين الشحات، نجم المنتخب الوطنى، والمحترف ضمن صفوف العين الإماراتى، بجائزة أفضل لاعب فى دورى الخليج العربى «الدورى الإماراتى» بتصويت الجمهور عن الموسم الحالى 2017 ــ 2018، فضلاً عن تواجده فى التشكيل المثالى «فريق الأحلام» الذى جمع 11 لاعبا هم الأفضل فى الموسم.



وعن أزمته الأخيرة، قال نجم فريق العين: «كانت مجرد مشادة فقط داخل الملعب، وهناك من حاول تضخيمها سعيا لإيقافى».





وأشار فى ختام تصريحاته إلى أنه يتمنى الانضمام لصفوف المنتخب فى كأس العالم، مؤكدا أن الجهاز الفنى للفراعنة تواصل معه منذ أسبوعين.





وكان الشحات، قد انضم لصفوف العين الإماراتى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل بشكل نهائى لمدة 3 مواسم، ولعب الشحات خلال هذه الفترة 18 مباراة مع العين فى مختلف البطولات، سجل خلالهم 11 هدفا، وصنع 13 هدفا.





وتوج الشحات بالثنائية المحلية «الدورى والكأس» مع الفريق، وقدم أداء أكثر من رائع جعله الخيار الأول لدى الجماهير فى جوائز دورى الخليج العربى. يذكر أن لاعبى نادى العين كانوا قد اكتسحوا جوائز الدورى، فحصد عمر عبدالرحمن جائزة أفضل لاعب محلى ببطولة الدورى، فيما توج خالد عيسى حارس العين بجائزة القفاز الذهبى، بينما حصد زوران ماميتش، المدير الفنى للفريق جائزة أفضل مدرب وذلك بعد نجاحه فى حصد ثنائية الدورى والكأس.