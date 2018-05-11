رماة مصر يحققون ١١ ميدالية في مسابقة الجائزة الكبرى بالبطولة الأفريقية

أقيمت مساء اليوم الجمعة مسابقة الجائزة الكبرى، على هامش منافسات البطولة الإفريقية الخامسة للرماية على الأطباق المروحية والتي تستضيفها ميادين الرماية بنادي صيد 6 أكتوبر، في الفترة من 10 وحتى 15 مايو الجاري.

وتقام البطولة تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وبحضور جان فرانسوا بالينكاس رئيس الاتحاد الدولي للرماية.

وبمشاركة أكثر من 225 رامي ورامية من 9 دول.

وسيطر رماة مصر على الميداليات والمراكز الأولى في مسابقة الجائزة الكبرى، حيث حصد الفراعنة ١١ ميدالية في مختلف الفئات بواقع ٤ ذهبيات و ٣ فضيات و٤ برونزيات، ليرفع المصريون رصيدهم في البطولة حتى الآن إلى ١٦ ميدالية حيث حصدوا أمس الخميس على 5 ميداليات في مسابقة كأس أبو الهول التي أقيمت في اليوم الأول من المنافسات على هامش البطولة، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

وشهدت البطولة منافسة شرسة بين جميع الفئات المشاركة، حيث حقق حسن قريعي لاعب مصر المركز الأول والميدالية الذهبية في المنافسات العامة، وحل خلفه مواطنه يوسف محمد شرف محققًا الميدالية الفضية، فيما حصد المصري أراميسكدجيان المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي فئة السيدات فازت البريطانية ديون روجرز بالمركز الأول والذهبية، وحلت خلفها البلجيكية صوفي ليانارد بالمركز الثاني، وفازت البريطانية جان بيل بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي فئة الماسترز فاز المصري مجدي شفيق بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحصل الإيطالي ألبرتو أوليفيري على المركز الثاني والفضية، فيما فاز الإيطالي أنطونيو باتال بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي فئة فوق السن "فيترون" حصل المصري محمود الأتربي على المركز الأول والذهبية، وجاء خلفه الإنجليزي هاورد بات بالمركز الثاني والفضية، فيما فاز المصري مكوستانتين بناكي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي فئة فوق الرواد "سينيور" حصل الإيطالي كلاوديو سان جيورجي على المركز الأول والذهبية، وجاء خلفه المصري وائل كراوية بالمركز الثاني والفضية، فيما فاز المصري هشام الصاوي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي فئة الناشئين "جنيورز" حصل المصري يوسف محمد شرف على المركز الأول والذهبية، وجاء خلفه مواطنه يوسف شهدي بالمركز الثاني والفضية، وفاز المصري أنس التهامي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.