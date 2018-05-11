أعرب مدير مكتب الانتخابات العراقية في مصر، حازم قاسم، عن شكره للسلطات المصرية والسفارة العراقية؛ لما بذلوه من تسهيلات لإجراء الانتخابات العراقية البرلمانية في مصر.

وقال «قاسم»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، يوم الجمعة، «لولا التسهيلات التي قدمتها السلطات المصرية ما كنا نستطيع فتح هذا العدد من المراكز الانتخابية»، متابعًا أن عدد الناخبين يتراوح بين 20 إلى 25 ألف ناخب، وتم فتح 5 مراكز انتخابية حسب توزيع الكثافة السكانية في محافظة القاهرة والإسكندرية والمنصورة.

وتستمر عملية التصويت في الانتخابات العراقية البرلمانية في الخارج، والتي انطلقت يوم الخميس الماضي، لليوم الثاني على التوالي، لتبدأ يوم السبت الانتخابات البرلمانية داخل العراق.