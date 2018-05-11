مصرع طفل على شاطئ بورسعيد صعقا بالكهرباء

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استقبل مستشفى الزهور المركزي عن طريق الأهالي جثة طفل توفي نتيجة صعق كهربائى بالقرب من شاطئ بورسعيد خلف قرية الفيروز .

الطفل زياد محمد عطية، يبلغ من العمر ١٥ سنة، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء قيامه بالاستناد على كشك كهربائي، وكان جسده مبتلا بالمياه بعد الانتهاء من الاستحمام.

تم تحرير محضر بقسم شرطة حي الزهور، ووضع الجثة بمشرحة مستشفى الحميات تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بإعداد تقرير الطب الشرعي.

وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الحادث، وتشكيل لجنة فنية لمعاينة مكان الواقعة وإثبات الإهمال الموجود بمكان الحادث.