كايرو ورويرز بطلا للدوري المصري لكرة القدم الامريكية للسيدات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استطاع فريق كايرو وريرز الحصول على الدوري المصري لكرة القدم الامريكية بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق كايرو ولفز بنتيجة 19/12 .

أقيمت المباراه النهائية للدوري المصري لكرة القدم الأميركة بالمركز الأولمبي بالمعادي للعام الثالث على التوالي وسط حضور جماهيري للفريقين.

حضر ختام الدوري الدكتورة هدى أيوب رئيس الإدارة المركزية للخدمات المساعدة بوزارة الشباب والرياضة وعاطف حمودة المدير التنفيذي للمركز الأولمبى بالمعادي . ، وعمرو حبو رئيس الائتلاف المصري لكرة القدم الامريكية والمهندس علي رفيق احد مؤسسي الائتلاف

شارك في الدوري فرق ( كايرو ولفز - هيل هاوندز – كايرو وريرز – كايرو بيرز – تايجرزmsa – ايجلز guc – الجزيره ثاندر - تاتينز auc) ويشارك كل فريق في منافسات الرجال والسيدات

وتقام بعد قليل المباراه النهائية للرجال بين فريقي كايرو ولفز وهيل هاوندز لتحديد الفائز بلقب دوري 2018 لكرة القدم الامريكية.