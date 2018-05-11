إصابة 5 أمناء شرطة فى تبادل لإطلاق النار مع متهم بقتل حارس عقار بالسلام

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة برئاسة المستشار أحمد عاصي، وبإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة المستشار إبراهيم صالح، بسرعة تحريات المباحث في واقعة مقتل حارس عقار بمنطقة السلام عقب نشوب مشاجرة بينه وبين أحد الشباب لإبلاغ زوجته بخيانته ونقل أخباره لها.

وصرحت النيابة بدفن الجثة وانتقلت للمستشفى للاطمئنان على 5 أمناء شرطة أصيبوا أثناء مطاردتهم للمتهم، وتبين من التحقيقات قتل "محمد.ف" لحارس عقار بمدينة السلام، عقب إخباره بخيانة زوجته.



انتقلت القوة الأمنية لمكان الحادث، وفى أثناء إلقاء القبض على المتهم لم يمتثل لتعليمات رجال الشرطة، واستخدم سلاح آلى وبادل القوة إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عنه إصابة 5 أمناء شرطة تم نقلهم للمستشفى مع المتهم الذي أصيب أثناء القبض عليه لتلقي العلاج، كما أصيب عددا من أهالى السلام بعد إطلاقه وابلا من الطلقات بطريقة عشوائية.



وأمرت النيابة بتعيين حراسة مشددة على المتهم ونقله لغرفة الحجز عقب مثوله للشفاء، وتواصل النيابة الاستماع إلى أقوال شهود الواقعة والمصابين من المواطنين، وكلفت المباحث بالتحفظ على كافة كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث وتفريغها.