أسرة «الطالبة مريم» تتسلم جثمانها بمطار القاهرة تمهيدا لدفنها

تسلمت أسرة الطالبة المصرية مريم حاتم مصطفى جثمانها ، بعد وصوله فجر اليوم إلى مطار القاهرة الدولي، قادما من العاصمة البريطانية لندن على متن طائرة مصر للطيران رقم 780، بعد الإفراج عنه في بريطانيا.

وغادر جثمان الفقيدة المطار ، إلى مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة عليها، قبل دفنها بمقابر الأسرة في التجمع.

كانت سلطات المطار، أجلت خروج الجثمان، لعدة ساعات، بعد وصوله فجرا، لحين اقتراب موعد صلاة الجمعة، لأداء صلاة الجنازة عليه، وسط تواجد أمني ملحوظ بمحيط قرية البضائع، وحضور عدد من أصدقاء العائلة.

وتوفيت "مريم" فى 14 مارس، بعد دخولها فى غيبوبة إثر تعرضها لاعتداء وحشى من قبل 6 فتيات فى مقاطعة نوتنجهام فى 20 فبراير الماضي.