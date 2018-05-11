تساءل الإعلامي أسامة كمال، عن سبب إعلان وزارة النقل، زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بشكل مفاجئ، بداية من صباح الجمعة، قائلًا إن السجائر والسكر والسلع الأخرى، يمكن تكديسها إذا عُلم بزيادة أسعارها قبلها بفترة، بينما لماذا يحدث هذا مع تذاكر المترو؟.

وأضاف «كمال»، خلال تقديمه برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الخميس: «إذا كانت هناك منظومة جديدة لتذاكر المترو، لماذا لإعلان المفاجئ في منتصف الشهر، ولماذا يوم الجمعة؟، وقبل رمضان بـ5 أيام؟، هل المفاجأة لأن الناس هتاخد المترو رايح جاي إذا علمت بالزيادة؟».

وأشار إلى تفهمه بأن تذاكر المترو منخفضة مقارنة بالتكلفة والخدمة المقدمة، ومقارنة بوسائل المواصلات الأخرى، مضيفًا أن زيادة الأسعار يعني تحسن في الخدمة، وفقًا لتصريحات الوزير هشام عرفات، إلا أن ذلك لم يحدث، متسائلًا: «نحن نتذكر حديث الوزير، فهل تحسنت مستوى الخدمة مع الزيادة السابقة، أم أن الخدمة ستتحسن غدًا صباحًا».

يذكر أن وزارة النقل أصدرت بيانًا، مساء الخميس، أعلنت فيه تغيير منظومة تذاكر مترو الأنفاق، لتكون سعر التذكرة 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الإحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.

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