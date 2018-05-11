إصابة 36 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال على حدود غزة

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، إصابة 36 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة، أثناء المشاركة في «جمعة النذير».

وتوافد آلاف المواطنين الفلسطينيين إلى الخط الفاصل على قطاع غزة والواقعة من جباليا شمالاً وحتى رفح جنوباً للمشاركة في الجمعة السابعة لمسيرات العودة «جمعة النذير».

يُذكر أن فعاليات مسيرة العودة انطلقت في الثلاثين من شهر مارس الماضي وشهدت اشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيًا وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين، بحسب تصريحات مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع بالشرق الأوسط، أمس الخميس.