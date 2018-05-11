«فتح»: نضال الشعب الفلسطيني السلمي مستمر حتى تحقيق حلمه بالعودة

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ، :"إن نضال شعبنا السلمي مستمر حتى تحقيق حلمه بالعودة".

وأكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها الدكتور عاطف أبو سيف: "أن استمرار مسيرات العودة للجمعة السابعة على التوالي ليؤكد على تمسك شعبنا بحقوقه وإيمانه بأرضه وقدرته على إنجاز مشروع التحرير".

وقال أبو سيف إن الجمعة السابعة التي شهدت مشاركة كافة قطاعات الشعب تأتي على عتبات يوم النكبة الأليم ، حيث سيؤكد فيه الشعب أن حقوقه لا تسقط ولا تزول، وأن كل قوى التجبر والبطش لا يمكن لها أن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة دربه نحو الحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت فتح، أنه رغم استعمال الجيش الإسرائيلي لكل صنوف الأسلحة في حروبه البشعة ضد الشعب الفلسطيني إلا أن إيمان هذا الشعب المطلق بحقه أفشل كل مخططات الجيش وأحبط كل مؤامرات تصفية القضية الوطنية.

وشددت على أن الجيش الإسرائيلي الذي يستخدم الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وغاز الأعصاب المحرم دوليا مني بالفشل أمام إرادة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع الصامد الباسل.

وأوضحت الحركة أن تكامل أدوات النضال الفلسطيني في كافة المناطق وعلى كافة المستويات وبكل الأدوات واستعادة الوحدة الوطنية كفيل أن يسّرع عملية النصر الحتمي.

وأضافت الحركة "مسيرة العودة وهي تقترب من لحظة الحسم الكبرى شكلت انعطافة هامة في تاريخ شعبنا ونضاله التحرري في وجه الاحتلال، وأثبت شعبنا خلالها أن إرادة الشعوب لا تقهر، وان شمس الحرية ستشرق رغم كل الغيوم".