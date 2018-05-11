قالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إنه سيتم تطبيق مشروع برنامج تعزيز مصر لتنظيم الأسرة، الذي أطلقته وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة «جون سنو» الأمريكية، في 9 محافظات في صعيد مصر، فضلًا عن المناطق العشوائية في محافظة القاهرة والإسكندرية، خلال الأيام المقبلة.

وأضافت «عبد المجيد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح on»، المذاع عبر فضائية «on live»، صباح الجمعة، أن المشروع يهدف إلى تبني مفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الأطفال؛ للحفاظ على صحة الأم والطفل، ولضبط معدلات النمو السكاني، مشيرة إلى أن معدلات النمو السكاني تتزايد بشكل سريع في الفترة الماضية خاصة بعد عام 2011.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة المقدمة للجمهور، ونشر السلوكيات الصحية لدى الشعب المصري لتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، متابعة: «سيتم تنفيذ 9 أنشطة رئيسية خلال الفترة المقبلة، وأهمها البرنامج الإلكتروني لتسجيل بيانات السيدات المنتفعات من وسائل ضبط الإنجاب، ووضع قاعدة بيانات تشمل جميع المحافظات؛ لمتابعة وسائل تنظيم الأسرة واستبدال الوسائل بأخرى في حالة وجود آثار جانبية».

وأشارت إلى تقديم تدريب متقدم للأطباء والتمريض في الأماكن النائية بالمحافظات المهمشة؛ لتوعية السيدات بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ولتقديم الخدمة بجميع القرى والنجوع، متابعة: «سيتم وضح مناهج تدريبية لكليات الطب ومعاهد التمريض خاصة بالشق العملي للصحة الإنجابية، والتدريب على استعمال وسائل تنظيم الأسرة، وكيفية اختيار واستعمال الوسيلة التي تناسب كل سيدة».

وأطلق الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، يوم الخميس الماضي، مشروع برنامج تعزيز مصر لتنظيم الأسرة، بالتعاون مع مؤسسة «جون سنو الأمريكية»، في إطار الحفاظ على صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية، وذلك بتمويل 20 مليون دولار على مدار 5 سنوات من المؤسسة الأمريكية.