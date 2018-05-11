الفلسطينيون يستعدون لـ«جمعة النذير» في إطار مسيرات العودة

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يستعد الفلسطينيون للمشاركة في الجمعة السابعة لمسيرات العودة على حدود غزة التي أطلقوا عليها "جمعة النذير".

وأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن الاسم هو رسالة واضحة للعالم بان الفلسطيني لن يقبل بغير القدس عاصمة لدولته،بحسب وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء.

ودعا ائتلاف شباب الانتفاضة للمشاركة الفاعلة في "جمعة النذير" على حدود قطاع غزة وفي أرجاء الضفة الغربية، والتوجه لنقاط التماس للاشتباك مع الاحتلال.

يشار إلى أن مسيرات العودة انطلقت في الثلاثين من شهر مارس الماضي، وسوف تبلغ ذروتها مع حلول يوم النكبة الذي يوافق الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأسفرت الاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية عند السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل عن مقتل 47فلسطينيا واصابة 8536،بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية صدر يوم الأربعاء الماضي.