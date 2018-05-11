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فتح معبر رفح في الاتجاهين اعتبارا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح في الاتجاهين، اعتبارا من غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل وذلك لعبور العالقين والحالات الإنسانية.