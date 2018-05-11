الجمعة 11 مايو 2018 2:49 م القاهرة القاهرة 30°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في الزيادات الجديدة بأسعار تذاكر مترو الأنفاق وفقا لعدد المحطات؟
النتـائـج تصويت

فتح معبر رفح في الاتجاهين اعتبارا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

فتح معبر رفح في الاتجاهين اعتبارا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل
فتح معبر رفح في الاتجاهين اعتبارا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل
القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 11 مايو 2018 - 2:28 م | آخر تحديث : الجمعة 11 مايو 2018 - 2:28 م

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح في الاتجاهين، اعتبارا من غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل وذلك لعبور العالقين والحالات الإنسانية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك