فتح معبر رفح في الاتجاهين اعتبارا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

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قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح في الاتجاهين، اعتبارا من غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل وذلك لعبور العالقين والحالات الإنسانية.