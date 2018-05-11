إحباط محاولتين لإطلاق النار على مدرستين في النمسا وسويسرا

ذكر ممثلو ادعاء اليوم الجمعة، أن شابا خطط لسلسلة من عمليات القتل في إحدى المدارس بالنمسا، لكن محاولته فشلت، بعد أن أصاب تلميذا، وذلك بعد يوم من إحباط الشرطة في سويسرا المجاورة محاولة أخرى لإطلاق نار بإحدى المدارس.

وكان الشاب النمساوي 18 عاما قد أطلق النار على تلميذ 19 عاما، ببندقية صيد أمام مدرسة في منطقة ميستلباخ, شرق النمسا أول أمس الاربعاء. وتعرض التلميذ لاصابات طفيفة فقط.

وفر المشتبه به بعد ذلك، بسبب تعطل بندقيته، طبقا لما قاله ممثل الادعاء، فريدريش كيل لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ).

وأضاف كيل أن المشتبه به استسلم للشرطة. وقال للمحققين إنه كان يخطط لسلسلة من عمليات القتل. ويحقق ممثلو الادعاء مع الشاب، بسبب محاولة القتل.

وتابع كيل أن المشتبه به كان ملتحقا سابقا بالمدرسة لفترة قصيرة، لكن ممثل الادعاء لم يؤكد تقارير إعلامية بأن سلسلة عمليات القتل كانت تستهدف الانتقام ضد زملاء سابقين.

وذكرت هيئة الشرطة بإقليم "النمسا السفلي" في بيان "ليس هناك أي مؤشر حاليا بأنه كان لديه شركاء. ويمكن استبعاد وجود خلفية عنصرية ولا متطرفة، استنادا إلى النتائج الحالية".

وكانت شرطة سويسرا قد ألقت القبض أمس الخميس على رجل 19 عاما. وهو في منزله بمنطقة "بيلينزونا" جنوب البلاد، بعد أن هدد بقتل أشخاص بإحدى المدارس. وعثرت الشرطة على عدة أسلحة في منزله، طبقا لما قالته السلطات في منطقة "تيسينو".