ماجر يعد الجزائريين بمفاجأة ويشدد على الاستقرار

وعد رابح ماجر المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، بالكشف عن مفاجأة تخص تشكيل الفريق الذي سيواجه الرأس الأخضر والبرتغال وديا، مطلع يونيو المقبل، مؤكدا أن " الخضر" بحاجة الأن إلى الاستقرار والانسجام.

ورفض ماجر، في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، الخوض في المزيد من التفاصيل، مكتفيا بالقول إن المعسكر الاعدادي للمنتخب المقرر نهاية الشهر الحالي تحسبا للمواجهتين الوديتين أمام الرأس الأخضر والبرتغال، سيشهد مفاجأة من خلال مشاركة افضل اللاعبين الذين ينشطون في الدوري المحلي وفي الخارج.

واضاف " الان انتهى الأمر بعدما اعطيت الفرصة للجميع، املك نظرة شاملة ووافية عن امكانيات كل لاعب سواء الذي يلعب في الجزائر أو في الخارج. لا بد من ضبط المجموعة التي ستشارك في تصفيات ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، لأن الفريق بحاجة إلى الانسجام والاستقرار".

وتابع " بعد مباراة البرتغال (المقررة في السابع من يونيو بلشبونة) سنغلق ملف المنتخب مع تركه مفتوحا لمن هو اجدر بتمثيل المنتخب الجزائري، حتى نبدأ الاعداد لمباراة جامبيا المقررة في سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا".

من جهة أخرى، حاول ماجر التقليل من وقع الخسارة أمام السعودية بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأول الأربعاء، بمدينة قادش الاسبانية.

وأوضح " رغم الخسارة التي اعتبرها طبيعية، المباراة كانت مكسبا كبيرا للمنتخب الجزائري للمحليين. المواجهة تميزت بالروح القتالية وافادتنا كثيرا، حيث اعطتنا نظرة على كل لاعب ومدى أحقيته باللعب في المستوى الدولي".

ولم يخف ماجر، اعجابه بأداء محمد نعماني مدافع نادي شباب بلوزداد.