«الجمهور يقول كلمته» شعار ختام الموسم الرابع لبرنامج The Voice

يسدل برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «the Voice» الستار على موسمه الرابع فى الثامنة من مساء غدا السبت، فى استوديوهات MBC فى بيروت، ويحسم الجمهور المنافسة التى استمرت 13 اسبوعا لاختيار أحلى صوت عبر التصويت للمواهب الاربعة التى وصلت للحلقة الختامية، حيث ترفع الحلقة التى ستذاع على الهواء مباشرة بقناة MBC مصر شعار «الجمهور يقول كلمته».



تشهد الحلقة الاخيرة منافسة ساخنة بين نجوم البرنامج الاربعة، عاصى الحلاّنى واحلام وإليسا ومحمد حماقى على انتزاع اللقب لممثل فريقة، فيحاول عاصى ان يعيد الكرّة بالحصول على اللقب ليوسف سلطان، بينما تراهن إليسا على الاداء المتميز لهالة مالكى فى الجولات السابقة لانتزاع اللقب لفريقها فى اول ظهور لها بالبرنامج، وكذلك حماقى الذى يمثل فريقه عصام سرحان، وتقف احلام بجسارة خلف مرشحة فريقها دموع، وتستمر البروفات وجلسات العمل حتى موعد الحلقة ليخرج كل منهما على مسرح البرنامج بشكل يمكنه من الفوز باللقب.



وكان احتكام البرنامج لتصويت الجمهور قد بدأ من حلقة الاسبوع الماضى، والذى خضع له ثمانية أصوات استطاعت الوصول للمنافسة قبل الاخيرة، حيث منح الجمهور الكويتى يوسف السلطان من فريق عاصى بطاقة العبور للنهائيات، بعد تألقه فى تقديم أغنية «Tuyo» لرودريجو أمارنتى (Rodrigo Amarante)، وأغنية «أنا حنيت» لماجد المهندس، فيما اجاز تصويت الجمهور التونسية هالة المالك من فريق إليسا لاستكمال المنافسة فى البرنامج بعد ادائها لأغنية «خّلى شويّ عليا» للفنان الراحل سيد مكاوى، خاصة بعد ان اطاحت اغنية «جبار» التى اختارها منافسها خالد حلمى بحلمه فى الاستمرار بالمنافسة، وهى الاغنية التى وصفتها إليسا بالصعبة.



وكان الاختيار اكثر صعوبة مع فريق حماقى، وخاصة بعد تألق حسين بن حاج بأغنية «توكل عليك ربى» للفنان صابر الرباعى، وأشاد حماقى بأدائه للأغنية بطريقته، معربا عن فخره واعتزازه بأنه ضمن فريقه، ثم غنى عصام سرحان أغنية «برضاك» للسيدة أم كلثوم، وسط اشادة من حماقى واحلام التى علقت بقولها: «أبهرتنى وافتريت علينا بالمعنى الإيجابى».



وحسمت دموع المنافسة لصالحها بأداء موال عراقى أتبعته بأغنية «مرنى» للفنان عبدالكريم عبدالقادر، بينما غادر فيصل الأنصارى المنافسة رغم ادائه الراقى لأغنيتى الشهيرة «Besame Mucho»، و«متيم فى الهوى» للفنان اليمنى كرامة مرسال.



وعلّقت أحلام بالقول إنها «متيمة بغنائه»، معربة عن فخرها به كموهبة متميزة. بعدها شاركت أحلام فريقها بأداء أغنيتها «ومستغرب»، قبل أن تحين لحظة الإعلان عن اختيار الجمهور، الذى صوّت بكثافة لدموع، وهى من سيرافق أحلام فى الحلقة الختامية.