اعتزال الكابيتانو| حسام عاشور: سأفتقدك يا «غالي»

قال حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسام غالي من أفضل اللاعبين الذين شارك معهم في الأهلي.



وأشار إلى أنه على المستوى الشخصي يدرك معنى أن يكون غالي قائدًا، كما يعلم مدى عشقه «للفانلة الحمراء».

وأكّد أنه توقع الحضور الجماهيري في مهرجان الاعتزال، وأنه على المستوى الشخصي حزين بسبب اعتزال «غالي»، ويتمنى له التوفيق في خطواته المقبلة، بعد نهاية مشواره كلاعب.

وشدد عاشور على أنه يتذكر موقفًا لا ينساه لـ«غالي» وهو مشهد بكائه أثناء الاجتماع الذي عقده مع اللاعبين قبل مباراة السوبر، خاصة وأن الفريق كان يسير خلال تلك الفترة بصورة غير طبيعية، ويحتاج إلى الفوز بالبطولة.

ووجّه عاشور كلمة إلى حسام غالي، قائلا: «أقول لـ”غالي” أفقتدك يا “كابيتانو”، وأنا على المستوى الشخصي تشرفت باللعب إلى جوارك».

كان حسام غالي، قد اعتزل كرة القدم مساء اليوم، الجمعة، في مهرجان ضخم شهد مباراة كبرى بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفريق أياكس أمستردام الهولندي، على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، ونجح الأهلي في الفوز بهدف بلا رد سجله صلاح محسن.