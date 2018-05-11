وزير الري خلال لقائه بـ«سلفاكير» : مصر تدعم دولة الجنوب في كافة المجالات

قال حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزير محمد عبد العاطي، حمل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلفاكير رئيس دولة جنوب السودان أكد فيها دعم مصر الكامل لدولة الجنوب في كافة المجالات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الوزير عرض على الرئيس سلفا كير خلال زيارته لجنوب السودان اليوم، أوجه التعاون المشتركة بين البلدين في مجال تنميه الموارد المائية وحجم المشروعات التي نفذت وما يتم تنفيذه حاليًا في هذا المجال كما تم استعراض الوضع المائي الإقليمي.

وأكد الإمام، أنه خلال زيارة عبد العاطي التي استغرقت 48 ساعة عقد سلسلة من اللقاءات مع نائب رئيس الجمهورية ووزراء الموارد المائية والشباب والرياضة والثقافة لمناقشة مجالات التعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان وسبل دعمها، كما ترأس اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين المسئولة عن متابعة تنفيذ مشروعات تنميه الموارد المائية ضمن المنحة المصرية لدولة الجنوب.

وأشار إلي أن الوزير قام بافتتاح محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة منجلا الواقعة على بحر الجبل والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1905، حيث قامت الوزارة بتأهيلها مرة أخرى وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات لتوفير البيانات والمعلومات للمشروعات التنموية بجنوب السودان، كما تم تزويد هذه المحطة ببئر جوفى مزود بشبكة صنابير عمومية لخدمة المواطنين في الحصول على مياه الشرب النظيفة في المدينة.

كما قام الوزير بجولة نهرية من مدينة جوبا وحتي مدينة منجلا بطول 65 كم للتعرف علي إمكانية تنفيذ مشروع المجرى الملاحي من بحيرة فيكتوريا وحتي البحر المتوسط بالإسكندرية، المقدم من مصر لمبادرة النبياد التابعة للاتحاد الأفريقي ويشارك فيه دول حوض النيل.

وقال عبد العاطي، إن مصر ستستمر في تقديم خبراتها لدعم الأشقاء في جنوب السودان من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مجال الموارد المائية، وذلك ضمن حرص مصر على تعزيز التعاون في مجال المياه مع كافة دول حوض النيل بما فيها دوله جنوب السودان.

وأضاف أن المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لجنوب السودان وتنفيذًا لمذكرة التفاهم بين البلدين منذ أغسطس 2006 وكذلك التوقيع على بروتوكول التعاون الفني بين البلدين في مارس 2011 واتفاقية التعاون الفنى والتنموي فى نوفمبر 2014 بالقاهرة بحضور رؤساء الدولتين.

وأوضح أن المشروعات تسعي لخدمة المواطنين ومنها مشروع إنشاء المراسى النهرية، حيث تم إنشاء المرسى النهرى بمدينة «واو » نوفمبر 2010، وأيضًا مرسى نهرى آخر في مدينة «كواجوك »، في حوض بحر الغزال وأهميته في ربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحيًا، لتسهيل نقل البضائع والركاب وبما ينعكس إيجابيا على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان، وكذلكً تحسين الأحوال البيئية والصحية.

وحول نوعية المشروعات وموقفها الحالي أكد أنه تم الانتهاء من إنشاء 6 محطات مياه شرب تعتمد على المياه الجوفية لمدينة جوبا وشبكات توزيع لخدمة توصيل مياه الشرب الصالحة للمواطنين، وأنه يتم حالياً لترتيب إجراءات طرح إنشاء 6 محطات مياه شرب آخرى على المياه الجوفية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع « سد واو المتعدد الأغراض» بمدينة واو، كما تم الانتهاء من إنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بهدف الحد من مخاطر التلوث والحفاظ على صحة المواطنين بجنوب السودان، كما يجري العمل بمشروع تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات بهدف تأهيل المحطات الرئيسية لقياس المناسيب والتصرفات للأنهار بجنوب السودان، وتوفير البيانات والمعلومات الهيدرولوجية اللازمة لتصميم وتنفيذ المشروعات التنموية التى تخص الموارد المائية فى جنوب السودان.

أكد أن المنحة المصرية تضمنت أيضًا الانتهاء من تأهيل عدد (4) محطات فى ملكال وجوبا وواو ومنجلا، ويتم حالياً قياس التصرفات والمناسيب بها بشكل يومي منتظم، وجاري تنفيذ محطتين أخرتين في مدينة نيمولى وبور على بحر الجبل، علاوة على الانتهاء من تنفيذ محطة مياه بمدينة واو لتوفير الاحتياجات المائية للاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية والأهالي، بالإضافة إلى مشروع إنشاء 4 سدود لحصاد مياه الأمطار بهدف الاستفادة من مياه الأمطار في توفير مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية.