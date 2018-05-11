«برلماني»: المترو يظل أرخص وسيلة نقل في مصر حتى بعد الزيادة الأخيرة

علق المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، قائلًا إن المترو يظل أرخص وسيلة نقل في مصر حتى بعد الزيادة الأخيرة.

وأضاف رئيس «صناعة النواب»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن مرفق الأنفاق يحتاج إلى 618 مليون جنيه، مصاريف تشغيل، ومرتبات، وصيانة، وأمن، لذلك كان هناك حتمية لرفع أسعار التذاكر، معقبًا: «لو لم تلجأ الحكومة إلى ذلك، لكان المترو لقي نفس مصير السكة الحديد».

وتابع أن الزيادة الجديدة ستغطي تكاليف التشغيل، لافتًا على زيادة التذكرة 4 قروش لكل كيلو متر، دون أي زيادة على اشتراكات الطلبة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي لهذه الفئات.

يذكر أن وزارة النقل أصدرت بيانًا، مساء أمس الخميس، أعلنت فيه تغيير منظومة تذاكر مترو الأنفاق، بدءًا من اليوم الجمعة، لتكون سعر التذكرة 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.