ايذي ايمكا يفسخ عقده مع النصر للتعدين

فسخ النيجيري أيذي ايمكا المعار لنادي الإنتاج الحربي تعاقده مع ناديه السابق النصر للتعدين رسميا وأصبح لاعبا حرا بأحقيته بالتعاقد مع أي نادي من تلقاء نفسه بعد إخلاء طرفه من ناديه السابق.

وحصل اللاعب علي الاستغناء الخاص به بعد تقديم الأوراق المطلوبة بأخطار اتحاد الكرة والفيفا بتسليم ورقه الاستغناء بِه واعتمادها رسميا لتأمين موقفه خوفا من حدوث أي تلاعب من قبل إدارة ناديه بالتماطل في ادعاء حجج وهمية.

وحرر اللاعب محضرا في الجبلاية لإثبات أحقيته بالتعاقد مع أي نادي خلال المرحلة المقبلة خاصة تلقي العديد من العروض في الفترة الأخيرة.