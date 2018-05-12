جانجون يهدد أمال مارسيليا في التأهل المباشر لدوري الأبطال بالتعادل معه

بات مارسيليا مهددا بشكل كبير بفقدان فرصة التأهل المباشر عبر الدوري الفرنسي إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل ، بعدما تعادل مع مضيفه جانجون 3 / 3 اليوم الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري.



وحصد مارسيليا نقطة واحدة بالتعادل ليرفع رصيده إلى 74 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف ليون صاحب المركز الثاني وبفارق الأهداف خلف موناكو.



ويمكن لليون وموناكو تعزيز تفوقهما أو حسم التأهل المباشر لدوري الأبطال من خلال مباراتيهما غدا أمام ستراسبورج وسانت إيتيان ، على الترتيب.



وسجل الأهداف الثلاثة لمارسيليا ، فالير جيرمان في الدقيقة الثانية وفلوران توفين (هدفان) في الدقيقتين 14 و81 ، وقد طرد ستيف مانداندا من صفوف الفريق في الدقيقة 66 .



بينما أحرز أهداف جانجون ، كليمنت جرينير (هدفان) في الدقيقتين 42 و52 من ضربة جزاء وجيمي برياند في الدقيقة 70 من ضربة جزاء.



وجاء التعادل اليوم في الوقت الذي يتأهب فيه مارسيليا لخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل بمدينة ليون الفرنسية ، ويمكنه التأهل لدوري الأبطال في حالة التتويج باللقب.