أعلن الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن افتتاح فصلين جديدين لذوي القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب الذي يشرف عليه الفنان عبد الوهاب السيد.



وقال صابر، في تصريحات صحفية، إن الفصلين انضما مؤخرًا إلى مركز تنمية المواهب بعد إطلاق عام 2018 لذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضاف أن الفصل الأول يضم 19 طفلا من عمر 7 حتى 13 عامًا والفصل الثاني يضم 27 دارسًا شاب وفتاة من عمر 14 إلى 35 عاما وتشرف عليهما المدربة ميرفت فريد مشيرًا إلى أن الفصول تضم جميع أنواع الإعاقات ومنها (الذهني والحركي والمكفوفين وداون سندروم والتوحد).



وأوضح صابر، أن التعليم يبدأ عن طريق تنظيم الايقاع العقلي والحركي والتأزر بينهما مع تناغم الكورال والصولو عن طريق تدريبات وتمارين الصوت التى يتم التدريب عليها قبل الغناء ويستخدم المدربين في المركز اللغة العالمية الموحدة للتعامل ومنها الترديد والإشارة وجذب الانتباه حتى يستثني للجميع الفهم والإلقاء.



وأكد رئيس الأوبرا أن البرامج الفنية الموضوعة سيتم تطبيقها على أيدي متخصصين بـهدف توفير فرص جيدة للتكيف مع المجتمع بصورة طبيعية والتعرف على مواطن القوة والإبداع والموهبة لديهم باعتبارهم ثروة طبيعية لأي مجتمع.