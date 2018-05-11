البيت الأبيض يدعو المجتمع الدولي للضغط على إيران لتغيير سلوكها

اتهم البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، الحرس الثوري الإيراني بأنه يسخر الإمكانيات لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسحب ما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل.

ودعا البيت الأبيض، المجتمع الدولي للضغط على إيران لتغيير سلوكها الذي وصفه بالخطير، قائلًا: «حان الوقت أن تقوم الدول المسؤولة بالضغط على طهران لتغيير سلوكها الخطير».

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الثلاثاء الماضي، ووقع على الهواء مرسومًا للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وتوقيع أقصى العقوبات، بعد وجود أدلة دامغة على استمرار طهران في تخصيص اليورانيوم والاقتراب من إنتاج قنبلة نووية، وفق قوله.

وردًا على ذلك الانسحاب، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إيران تلتزم بما تتعهد به، بينما تنقض أمريكا عهودها دائمًا، متابعًا أن أمريكا تتعامل بعدائية مع الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، وتدعم الانقلابات في إيران، حسب قوله.

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة، تظاهر مئات الإيرانيين، تنديدًا بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي معها، تلبيةً لدعوة مجلس التنسيق الإعلامي الإسلامي، الذي اعتبر في بيانه ذلك الانسحاب تصعيدًا للحرب النفسية والضغوط الاقتصادية على طهران.