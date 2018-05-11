حبس طالب شوه وجه آخر بمطواه داخل فناء مدرسة بالهرم

أمرت نيابة الهرم بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتعدي على طالب آخر بسلاح أبيض داخل مدرسة إعدادية بمنطقة كفر الجبل بالهرم، مما تسبب في إصابته بجرح قطعي بالوجه إثر مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلافات سابقة.

بدأت الواقعة حينما تعدى التلميذ محمد رمضان شعبان، بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة محمد كريم بإدارة الهرم التعليمية في الجيزة، على زميله مصطفى صبري أبو سريع، المقيد بالصف الأول الإعدادي بنفس المدرسة مستخدما سلاح أبيض، ما أدى لإصابته بجروح قطعية في الوجه.

ونشبت مشاجرة بين الطالبين داخل حرم المدرسة التابعة لإدارة الهرم التعليمية، أصيب خلالها المجني عليه بجرح قطعي في «خده الأيسر»، بعد تعدي زميله عليه بألة حادة، ومن ثم اعتدى عليه في ظل غياب تام لدور الإشراف لمنعهم من ارتكاب الحادث.

وكان العقيد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الهرم والرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الطلاب بمدرسة إعدادى بمنطقة كفر الجبل.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالب المتهم وباشرت النيابة التحقيقات.

وقال مدير عام إدارة الهرم التعليمية، إنه تم نقل الطالبين إلى مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أنه تم استبعاد مدير المدرسة ومشرفي الدور لحين الانتهاء من التحقيقات الإدارية للإدارة.