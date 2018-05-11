في بداية العشرينات من القرن الماضي ، كانت كرة القدم لعبة بسيطة ولم يكن اللاعبين يحظون بنجومية وإهتمام كبير مثل نجوم هذه الأيام ، حيث كان من الطبيعي أن يشغل لاعب كرة القدم وظيفة أخرى ، وأن تجده يذهب إلى ملعب المباراة على قدميه أو مستقلاً دراجة عادية .







في ذلك الوقت برز في ايطاليا جوزيبي مياتزا لاعب انتر ميلان ، والذي عرف عنه سلوكه غير الرياضي ومشاغباته ، لكنه رغم ذلك كان هدافاً لا يشق له غبار وهو ما انقذه من العقوبات في أوقات كثيرة.







مياتزا كان يسكن بجانب ملعب مباريات انترميلان ، وكان يفضل أن يذهب متأخراً قبل المباراة بخمس دقائق على الأكثر ، ولأن ذلك كان سلوكاً مزعجاً فأن مسيري الأمور في انتر لم يعجبهم السلوك وقرروا معاقبته قبل أحد المباريات .











ماحدث هو أن مياتزا سجل هاتريك في تلك المباراة ، وحسب المصادر المتاحة فأنه لايذكر ضد من كانت تلك المباراة ، ولكن المعروف أن اسطورة انتر ميلان كان مدخناً شرهاً وكان يشرب الكحوليات ولديه العديد من العلاقات النسائية .







في كأس العالم 1934 إعتمدت ايطاليا على مياتزا في مواجهة خصومها ، ولم يخذلها على الرغم من تسجيله هدف واحد فقط ، وقادها للفوز بالبطولة الأولى في تاريخها .







كان مياتزا لاعباً مشاغباً ولكنه حصد حب الجماهير ، وشهدت مسيرته تسجيل 284 هدفاً لإنتر ميلان ليصبح الهداف التاريخي للــنيرازوري برقم لم يتمكن أحد من تحطيمه الأن ، وأقرب لاعب يمكنه فعل ذلك هو الأرجنتيني ماورو ايكاردي هداف الفريق برصيد 106 هدف حتى الأن .