العثور على 7 قتلى بينهم 4 أطفال غرب أستراليا

ذكرت الشرطة، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على جثث أربعة أطفال وثلاثة بالغين مصابين بأعيرة نارية في مبنى ريفي بجنوب غربي أستراليا.



تم استدعاء ضباط الشرطة إلى مبنى في أوسمينتون فى بمنطقة "مارجريت ريفر"، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، وفقا لما ذكره كريس دوسون مفوض شرطة أستراليا الغربية.



وقال دوسون، للصحفيين في بيرث "خسارة أي حياة مأساة، لكن أربعة أطفال وثلاثة بالغين هذه مأساة كبيرة."



وأوضح إنه تم العثور على جثتين خارج مبنى، بينما عثر على خمس بداخله.



وتابع "الشرطة تستجيب حاليا لما يمكنني وصفه بأنه حادث مروع".



وكان هناك سلاحان ناريان في مسرح الحادث الواقع على بعد 270 كيلومترا جنوب بيرث.