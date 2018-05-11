جامعة القاهرة تحذر استغلال اسمها للنصب على الطلاب المصريين والعرب

حذرت جامعة القاهرة مجددآ، من الكيانات الوهمية التى تُمارس النصب والكذب وتدعى أنها تصدر شهادات علمية أو تدريبية باسم جامعة القاهرة، سواء للطلاب المصريين أو العرب.

وأكدت جامعة القاهرة - في بيان - أنه لا يمكن أن يكون بينها وهذه الكيانات، التي تلصق اسم الجامعة بها، أي صلة من أي نوع.

وذكرت الجامعة: "من ذلك ما إدعاه الكيان الوهمي الكاذب الموجود بإعلان إحدى الجرائد المتخصصة في الإعلانات بدولة عربية، ويقوم بالنصب على الطلاب باستخدام اسم جامعة القاهرة كذبًا ويدعي فتح باب التسجيل للدراسات الحرة المؤهلة للثانوية العامة المعتمدة دوليا، أو المؤهلة للدراسات العليا في التربية".

وتابع البيان:" تحذر جامعة القاهرة من هذه الكيانات الوهمية الكاذبة والمزورة والتى تُمارس النصب والاحتيال على الطلاب المصريين أو العرب، وتؤكد أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الكيانات، كما تهيب بالأجهزة المعنية والمختصة بملاحقة هذه الكيانات وتعقبها وبتر فسادها، حماية لسمعة مؤسساتنا التعليمية".