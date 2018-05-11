بدء الصمت الانتخابي في العراق عشية الانتخابات البرلمانية

بدأت فترة الصمت الانتخابي في العراق قبيل يوم من بدء الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقررة غدا السبت، وذلك وسط إجراءات مشددة من السلطات العراقية لمواجهة المخالفين بعقوبات تصل إلى حرمان الحزب أو المرشح المخالف من المشاركة في الانتخابات.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن جميع الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات توقفت بعد نحو شهر من الحملات الدعائية للمرشحين التي بدأت في 14 من الشهر الماضي.

وتستمر فترة "الصمت الانتخابي" على مدار اليوم ويمنع خلالها كافة الأحزاب والقوائم المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتها الانتخابية، كما يمنع منعا باتا على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية لحملتهم.

ومن المقرر أن يشارك نحو 24.5 مليون ناخب في عملية الاقتراع لاختيار329 عضوا برلمانيا من بين 7 آلاف و367 مرشحا للانتخابات التي تجرى للمرة الأولى بعد دحر تنظيم داعش من البلاد في ديسمبر الماضي