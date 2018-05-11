«النقل»: لوحات إرشادية بمحطات المترو للمساعدة في تطبيق نظام التحصيل الجديد

قال الدكتور عمرو شعث مساعد وزير النقل، إن تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق وفقًا لعدد المحطات، نظام عالمي يطبق في جميع دول العالم، بالإضافة لأنه يطبق في مصر منذ 30 عامًا.

وأضاف «شعث»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن هناك لوحات إرشادية بألوان إيضاحية في جميع المحطات، تسهيلًا على للمواطنين معرفة لون التذاكر اللازمة للانتقال من محطة إلى أخرى، معقبًا: «اللي مش هيطبق النظام مش هيعرف يخرج من الماكينة أصلًا، وسيتم تطبيق الغرامات المقررة على المخالفين».

وأشار إلى أنه تم شراء 850 ماكينة تذاكر مؤهلة للعمل بنظام التذاكر الجديد، متابعًا: «النظام الجديد يمثل العدالة بين الركاب مش معقول راكب يشترى تذكرة عشان محطتين بنفس سعر تذكرة 35 محطة، ويحق للراكب تغير الخطوط داخل المترو في حدود قيمة التذكرة».

وتابع أن زيادة أسعار التذاكر سيساهم في تطوير وتحسين الخدمة للجمهور، فضلًا عن فتح خطوط جديدة، مشيرًا إلى تدهور الخدمة والصيانة؛ نتيجة للسياسات القديمة وانخفاض أسعار التذاكر.

يُذكر أن وزارة النقل أصدرت بيانًا، مساء الخميس، أعلنت فيه تغيير منظومة تذاكر مترو الأنفاق، بداية من صباح الجمعة، لتكون سعر التذكرة 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.