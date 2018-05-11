أعلن الكاتب الصحفي محمد فتحي، أن مسلسل "الشريط الأحمر" الذي يشرف على كتابته سيعرض في رمضان المقبل على قناة أبو ظبي، مؤكدا أنه مأخوذ عن فورمات عالمي أسباني بعنوان Red Band Society، ويقوم بدور البطولة أحمد فهمي وولاء الشريف ونشوى مصطفى، بالإضافة إلى 6 أطفال تدور حولهم الأحداث، هم، أحمد ماجد، وأحمد هلال، وأحمد خالد عنان، ويوسف حسام، ونور إيهاب، ومعاذ.

المسلسل من إخراج محمد جمعة، وتأليف ورشة كتابة يشرف عليها محمد فتحي، ويشارك في الورشة حسام كامل وياسمين نور الدين، وأشرف حسني ومنى عبد العزيز.

وأكد محمد فتحي لـ"الشروق"، أن مسلسل "الشريط الأحمر" يقدم دراما مختلفة لمشاهد مختلف، وجمهور لا يخاطبه أحد، من خلال 6 أطفال تترواح أعمارهم بين 13 و25 سنة، مصابون بالسرطان، ويكونون شلة تسمى "Red Band" نسبة للشريط الأحمر الذين يرتدونه في ايديهم كونهم نزلاء في المستشفى، مشيرا إلى أن المسلسل يرصد انتصارات وانكسارات هذه "الشلة"، كما يكشف أيضا حكايات الحب، وحكايات التفكك الأسري والعلاقة بين الاباء والابناء، ويلقي نظرة ايضا على مطبخ الرعاية الصحية في مصر ولماذا يحارب الناجحين.

وكشف فتحي، أن الفنان أحمد فهمي يقدم شخصية الطبيب حسام ابو الوفا، وهو طبيب مشهور في مجاله ويحاول ينقل المستشفى نقلة نوعية، فهو اداريا يشغل نائب المدير، وتجسد الفنانة الشابة ولاء الشريف دور صحفيه تسعى لكشف كواليس المستشفى ايجابا وسلبا، أما الفنانة نشوى مصطفى فتظهر في شخصية والدة احد المرضى بالمستشفى.