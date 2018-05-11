جابر القرموطي: رفضت المشاركة في «أشهر برنامج مقالب» مقابل مبلغ مالي

قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه رفض المشاركة في أحد أشهر برامج المقالب في مصر، للعام الثاني على التوالي.



وأضاف «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أنه عرض عليه المشاركة في «أشهر مقالب في مصر، ومذيعه صاحب دم خفيف محبوب»، مقابل مبلغ مالي للمرة الثانية هذا العام، إلا أنه رفض ذلك، رغم حبه لهذا المذيع.



وأشار خلال انتقاده تعليق بعض الفضائيات لمرتبات موظفيها خلال شهر رمضان، أن الأحوال المادية للمواطنين حاليًا لا تتحمل مثل هذا الإجراء، متابعًا: «رفضت المشاركة في برنامج آخر أيضًا في رمضان مقابل مبلغ مالي، وبعدما رفضت المشاركة في البرنامجين زعلت، لأني الدنيا مش ماشية».