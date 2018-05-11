ضبط 46 قضية مواد بترولية وإتجار غير مشروع بالسلع التموينية خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عدة حملات تموينية بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية ، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

أسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 23 قضية مواد بترولية واسطوانات البوتاجاز و230 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح و23 قضية إتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و64 قضية غش تجارى و485 قضية (محلات عامة، شهادات صحية، عدم إعلان أسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين ).

كما تم ضبط 23 قضية لحوم ومصنعاتها و28 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر و 6 قضايا فى ثروة حيوانية وداجنة و2 قضية سلع مجهولة المصدر. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.