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مارتن يول يشيد بالأيقونة غالي بعد اعتزاله

علي البحيري
نشر فى : الجمعة 11 مايو 2018 - 11:07 م | آخر تحديث : الجمعة 11 مايو 2018 - 11:07 م

أشاد الهولندي مارتن يول مدرب الأهلي الأسبق بحسام غالي قائد الأهلي والذي لعب مباراة إعتزاله خلال الفوز على أياكس أمستردام 1-0 مساء اليوم الجمعة بملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وقال يول عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"بعد أن نشر صورته مع غالي: "حسام غالي كان أيقونة النادي الأهلي الذي لعب مباراة اعتزاله أمام أياكس أمستردام والأهلي هزم أياكس، وكنت سعيدا أن غالي كان ضمن الفريق الفائز في أخر مباراة له".

وأضاف: "لقد عمل معي في لندن والقاهرة وكم هو لاعب رائع وشخصية مميزة أيضا في الأندية العظيمة التي عملت بها".

وتابع: "لقد جلبته لتوتنهام وهو دعاني للأهلي، وفي لحظة إعتزالك أتمنى لك العودة في منصب مهم بكرة القدم أو في ناديك الكبير الأهلي.


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