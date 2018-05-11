«النقل»: صلاحية تذاكر المترو القديمة مستمرة

قال محمد عز، مستشار وزير النقل، إن صلاحية التذاكر القديمة التي كان المواطنون قد اشتروها في وقت سابق دون استخدامها؛ مستمرة حتى انتهائها من الركاب، بالإضافة إلى الاشتراكات السارية.



وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أنه لا يوجد موعد محدد من قبل الوزارة لانتهاء صلاحية التذاكر القديمة المخزنة لدى المواطنين، موضحًا أن موظفين من المترو ومحصلين على بوابات التذاكر سيتعاملون مع هذا الأمر حتى ينتهي كل مواطن من التذاكر التي كانت بحوزته.



وأوضح أن تعديل منظومة تذاكر المترو، جاء نتيجة العجز في ميزانية الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين الماضي والحالي بنسبة 94%، بالإضافة إلى خسائر متراكمة على المترو بقيمة 618.6 مليون جنيه، مشيرًا إلى وجود خطة تطوير للخط الأول بتكلفة 26 مليار جنيه، وللخط الثاني بتكلفة 4 مليارات جنيه.



وأشار إلى استهدف الوزارة استيراد 32 قطارًا لينضموا لـ20 قطارًا مكيفًا في الخدمة حاليًا بالخط الأول، لمواجهة الحرارة المرتفعة وتقديم خدمة أفضل للركاب، إلا أن الشبكة الكهربائية الحالية والإشارات المتقادمة لا تتحمل إدخال القطارات أو تخفيف زمن التقاطر من 3.5 دقائق إلى دقيقتين.



يذكر أن وزارة النقل أصدرت بيانًا، مساء الخميس، أعلنت فيه تغيير منظومة تذاكر مترو الأنفاق، بداية من صباح الجمعة، لتكون سعر التذكرة 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.