ضبط عاطل هارب من سداد 2 مليون جنيه غرامات بالزيتون

ألقت مباحث القاهرة القبض على عاطل لاتهامه بالهرب من تنفيذ حكم قضائي بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 2 مليون جنيه بمنطقة الزيتون وحرر محضر بالواقعة وأمر مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال بإحالته إلى النيابة.

كان مدير مباحث القاهرة اللواء محمد منصور تلقى إخطارا يفيد بإلقاء قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون القبض على عاطل يدعى محمد ف ا ف 36 عاما والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 4017/347 لسنة 2011م الزيتون " مباني " والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت 2 مليون ومائة وثلاثة وستون الف وعشرة جنيه ( 2.163.010) جنيه وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به.