الحكومة السورية تستعيد السيطرة على بلدات جنوب دمشق

رفع عناصر من الشرطة السورية العلم السوري فوق مبنى مجلس بلدة ببيلا جنوب العاصمة دمشق.

وقال مصدر في شرطة ريف دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "رفع اليوم العلم السوري فوق مبنى مجلس بلدة ببيلا، كما دخل عناصرنا اليوم إلى بلدتي يلدا وبيت سحم بعد خروج أخر دفعة من المسلحين وعائلاتهم ممن رفضوا التسوية إلى ريف حلب الشرقي".

أكد المصدر أن "دخول عناصر الشرطة إلى البلدات الثلاث لفرض الأمن وحماية ممتلكات المواطنين، وهذه يوم تاريخي في حياة الأهالي، بعد خلاصهم من عناصر المجموعات المسلحة التي عاثت فسداً في تلك البلدات".

غادرت مساء أمس الخميس الدفعة الخامسة والأخيرة لمسلحي بلدات جنوب دمشق وعائلاتهم حيث غادر 8632 شخصًا بين مدني وعسكري إلى الشمال، نقلتهم233 حافلة إلى ريف حلب الشرقي وإدلب".

وكان مصدر مقرب من لجنة المصالحة في البلدات الثلاث قال أمس لـ(د.ب.أ) إن أغلب الذين غادروا بلدات جنوب دمشق هم من خارج تلك البلدات وأغلبهم قدم من مخيم اليرموك والحجر الأسود إضافة إلى أشخاص من مدينة داريا ومحافظة درعا".

ورفض المجلس المحلي في مدينة الباب شرق مدينة حلب أول أمس دخول مسلحي بلدات جنوب وريف حمص بحجة عدم وجود أماكن لإيوائهم أو مخيمات يتجهون إليها.

وبعد دخول عناصر الشرطة السورية تصبح جميع بلدات جنوب دمشق تحت سيطرة القوات الحكومية التي تخوض معارك مع مسلحي تنظيم داعش وفصائل معارضة أخرى في أحياء مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب دمشق، والتي من المنتظر ان يسيطر عليها الجيش السوري خلال الأيام القادمة، حيث شن سلاح الجو السوري أكثر من عشرين غارة على حيي الحجر الأسود ومخيم اليرموك والتي تشهد معارك عنيفة جداً اليوم الجمعة.