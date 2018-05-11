أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة رفض الاستئناف المقدم من دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني ، ضد عقوبة الإيقاف ، مؤكدا أن الإيقاف سيطبق على المدرب في مباراة نهائي الدوري الأوروبي المقررة أمام مارسيليا الفرنسي في 16 مايو الجاري.



وكان أتلتيكو ومدربه سيميوني قد استأنفا ضد عقوبة إيقاف المدرب أربع مباريات ، والتي فرضت عليه إثر توجيه إهانة للحكم والسلوك غير اللائق خلال مواجهة أرسنال الإنجليزي في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.



وأعلن اليويفا اليوم أن الاستئناف قوبل بالرفض مؤكدا تطبيق عقوبة الإيقاف أربع مباريات ، والتي أصدرها الاتحاد الأوروبي في الرابع من مايو الجاري.



وستكون المباراة النهائية للدوري الأوروبي ، المقررة بمدينة ليون الفرنسية ، ثاني مباراة من المباريات الأربع التي تشملها العقوبة ، وسيستمر إيقاف المدرب لمباراتين أخريين في الموسم المقبل.