فيضانات عارمة تسبب دمارا واسعا في ولاية تسمانيا الأسترالية

قالت الشرطة الأسترالية ووسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن الأحوال الجوية السيئة في ولاية تسمانيا تسببت في دمار مع اندلاع فيضانات مفاجئة في هوبارت عاصمة الولاية خلال الليل.



وذكرت شرطة تسمانيا في بيان: "خلال الليل تعرضت منطقة هوبارت الكبرى لظواهر طقس قاسية. وتم حث السائقين على تجنب السفر غير الضروري".



وضربت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية منطقة هوبارت الكبرى منذ مساء الخميس، واستجابت طواقم الطوارئ لمئات المكالمات لطلب المساعدة.



وقالت الشرطة إن الطرق الرئيسية بما في ذلك في هوبارت تتأثر بشكل كبير بمياه الفيضانات مما تسبب في إغلاق الطرق.



وتسببت الفيضانات في تحويل الطرق إلى أنهار سريعة التدفق حيث جرفت السيارات، وفقا لما ذكرته إذاعة (إيه بي سي) المحلية.



وتعرضت معظم المدينة لانقطاع التيار الكهربائي، بينما قيل إن المياه وصلت إلى بعض المنازل والشركات. وكانت هناك أيضا تقارير عن تساقط أشجار وتعرض منازل لأضرار.



وقالت الشرطة إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات.



وتم إغلاق ما يصل إلى 19 مدرسة، وفقًا للسلطات التعليمية. كما تم إغلاق جامعة تسمانيا بسبب الفيضانات.



ومن المتوقع هطول المزيد من الامطار الغزيرة اليوم الجمعة، حسبما ذكر مكتب الأرصاد الجوية.