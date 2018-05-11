إكرامي: من الظلم عدم مشاركتي في المونديال

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي أن عدم إستدعائه لقائمة المنتخب الوطني المشاركة في نهائيات كأس العالم في شهر يونيو المقبل بروسيا، سيكون ظلما كبيرا.

وقال إكرامي في تصريحات تليفزيونية عقب مشاركته في مباراة إعتزال قائد الأهلي حسام غالي في الإمارات: "منذ 2014 وأنا داخل المنتخب الوطني أحارب للحصول على فرصة واللعب بشكل أساسي وتمثيل المنتخب".

وأضاف: "أنهيت العام الماضي كحارس أساسي للمنتخب وأجتهد دائما في التدريبات وفي عملي وألتزم الصمت، ولكن من غير المعقول أن يتم إغفال كل هذه السنوات في المنتخب وعدم مشاركتي للمونديال في أخر 4 أشهر فقط".

وأتم: "لست غريبا على المنتخب وجهازه الفني وأيضا ليس المنتخب غريبا على، وأظهر في الصورة دائما وأتدرب بشكل جيد من أجل الحصول على فرصة في المونديال وهو ما أتمناه ويتمناه كل لاعب".