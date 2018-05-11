البيئة تنفذ ورشة عمل لرفع قدرات العاملين على مواجهة حوادث التلوث البحرى بالزيت

نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية ورشة عمل تدريبية بمركز مكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ التابع للوزارة على كيفية إعداد خطط الطوارئ وإدارة حوادث التلوث البحري بالزيت، وذلك فى إطار حرص الوزارة على رفع قدرات العاملين في مجال إدارة الأزمات البيئية ومكافحة حوادث التلوث البحري بالمواد البترولية .

وذكرت الوزارة تناولت الورشة تضمنت موضوعات حول كيفية إعداد خطط الطوارئ وإدارة حوادث التلوث البحري بالزيت، بالإضافة إلى طرق أخذ العينات وتحليلها من خلال أجهزة بصمة الزيت للتعرف على مصدر التلوث باستخدام أحدث الطرق في هذا المجال والإجراءات القانونيه التي يتم اتخاذها حيال الجهة المتسببة في مثل هذه الحوادث سواء من السفن العبارة أو من نشاط شركات البترول الموجودة بالبحرالأحمر وخليج السويس.