وزير الصحة يشرح آلية عمل منظومة التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن التأمين الصحي الشامل، سيطبق لأول مرة على جميع المواطنين المصريين، موضحًا أن التطبيق سيصل إلى 6 أو 7 محافظات خلال الفترة الثانية لرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أن يغطي كافة محافظات الجمهورية تدريجيًا.



وأضاف «عماد الدين»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الخميس، أن كل أسرة سيكون لها ملف صحي لدى طبيب معروف لها يسمى «طبيب الأسرة»، موضحًا أنه سيتم تقسيم المناطق على الوحدات الصحية والأطباء، ليختص كل طبيب بالوحدة الصحية بـ20 ألف مواطن من المنطقة الجغرافية المحيطة.



وأشار إلى حاجة محافظة مثل بورسعيد إلى 40 وحدة صحية لتغطية 800 ألف مواطن، هم تعداد سكانها، والتي سيبدأ بها تطبيق القانون خلال العام الجاري، موضحًا أنه خلال شهر ونصف أو شهرين سيتم دعوة مواطني بورسعيد لاستلام كارت التأمين الصحي، وذلك عبر موقع إلكتروني يوضح للمواطنين مكان استخراج بطاقات التأمين، ليبدأ بعدها في تلقي الرعاية الصحية تحت مظلة قانون التأمين الشامل الجديد.



وأوضح أن الوحدات الطبية سيكون بها ثماني خدمات صحية، هي طبيب الأسرة والأطفال والنساء والولادة والطوارئ والمعمل والأشعة وصرف الدواء والأسنان، منوهًا بأن الخدمة ستكون مستويات بحيث يبدأ المريض من المستوى الأول الذي يستقبله فيه طبيب الأسرة لإجراء الكشف ومعالجته أو إحالته للمستوى الثاني أو الثالث وفقًا لحالته إذا كان مرضه لا يمكن علاجه بالمستوى الأول، متابعًا: «إذا لم يكن نوع العلاج متوفرًا في المستوى الأول مثل الزائدة أو كسور العظام، فيعالجه طبيب الطوارئ بالإسعافات الأولية، ثم يحيله للمستوى الثاني وهي المستشفيات العادية وليست الثلاثية، أو المستوى الثالث وهي مستشفيات القلب والأورام».



وأكد أنه سيكون هناك منافسة بين المستشفيات الحكومية والخاصة، وستفوز بها المستشفيات الحكومية، بعد تطويرها، موضحًا أنه ستكون هناك هيئة للجودة والاعتماد، تتبع رئيس الجمهورية، ستمنح المستشفيات الاعتماد الذي يجعلها تدخل المنظومة، ثم تنفذ الرقابة الدورية على المؤسسات الصحية بالمنظومة، ولها الحق في سحب الاعتماد وإخراجها من المنظومة في أي وقت.



ونوه بأن كل أطباء المستشفى التي ستدخل المنظومة لن يكون لهم الحق في دخول المنظومة، ولكن سيتم إجراء تقييم للأطباء أيضًا للحصول على رخصة مدتها 5 أعوام فقط، وبعد هذه المدة يتقدم الطبيب من جديد للحصول على الرخصة مرة أخرى بعد إعادة تقييمه.